"Душевные отношения": бывшая жена прокомментировала роман Ефремова с Белоусовой

Михаил Ефремов с апреля находится дома. Актер вышел из Белгородской колонии по УДО. Поговаривают, что в тюрьме артист закрутил роман.

О том, как Ефремов привыкает к жизни на воле, и его возможных отношениях с Дарьей Белоусовой высказалась бывшая жена Михаила Олеговича актриса Елена Гольянова. По ее словам, сейчас звезда сериала "Граница. Таежный роман" занимается своим здоровьем, он лечит зубы.

"Живет дома с женой и детьми, наслаждается семейным счастьем и восстанавливает здоровье", – поделилась Гольянова с сайтом "360".

По словам актрисы, информация о романе Ефремова с Белоусовой сильно преувеличена. Журналисты ссылаются на что, что Дарья приезжала к Михаилу Олеговичу в колонию, и они якобы провели несколько дней в отдельном блоке для свиданий. Гольянова же уверяет, что так мог поступить и друг актера.

"Человеку 61 год, вряд ли там романы. Просто по-человечески могли приехать какие-то друзья. Я бы приехала, если бы набралась смелости. Миша очень многим людям дорог по-человечески. Возможно, это какие-то душевные отношения. Но вряд ли другие. Ничего он, конечно, не говорил", — заявила Елена, отметив, что Ефремов все еще любит свою жену Софью Кругликову.