Мишустин отметил конкурентоспособность российской IT-индустрии

По экспонатам можно судить о стремительном технологическом рывке, который наша страна делает вопреки внешнему давлению. Михаил Мишустин осматривает выставку "Цифровая индустрия промышленной России" вместе с правительственной делегацией: от замов до министров. Чтобы сразу, на месте, отдавать поручения, если разработчикам требуется помощь кабмина. Некоторые образцы тестирует лично.

Роборука способна отбирать и сортировать товары на разных участках производства и складах. Нейросеть российской разработки уже освоила 2 миллиона операций и способна самообучаться для распознавания большего количества предметов.

О том, что в России есть что показать и чем гордиться в цифровой сфере, говорит и состав участников 10-й конференции, посвященной внедрению информационных технологий в промышленность. В Нижний Новгород приехали представители более чем 30 стран. География делегаций: от Кубы и Индии до Саудовской Аравии и Аргентины.

Михаил Мишустин отметил конкурентоспособность нашей IT-индустрии, которая уже выходит и на зарубежные рынки. Всего за три года количество ее работников увеличилось на 50 процентов и достигло миллиона человек. А объём продаж отечественных решений и услуг вырос почти вдвое и сегодня составляет 4 с половиной триллиона рублей. В 17 странах работают так называемые цифровые атташе. Они помогают российским предпринимателям наладить экспорт наших технологий.

"Всего этого удалось добиться благодаря и мерам государственной поддержки, которые были предусмотрены специально для отрасли по поручению президента. Включая льготы по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов. Мы также создаём условия, чтобы и заказчикам было выгодно переходить на отечественные решения", - сказал Мишустин.

Михаил Мишустин напомнил, что бывает, когда вся надежда только на заграницу. Три года назад ряд иностранных компаний объявил о приостановке деятельности на российском рынке. Фактически они оставили пользователей самостоятельно разбираться с дальнейшим функционированием продуктов, купленных у них же. Сегодня почти 80% российских компаний используют отечественные системы для работы с данными и финансами. Из всех платформ для автоматизации и оптимизации производства четверть - наша разработка.

"Важно, чтобы российское программное обеспечение интенсивнее применялось в корпоративном секторе. Будем формировать условия для перехода на него операторов персональных данных для их обработки и хранения", - сказал Мишустин.

Заменять зарубежные системы российскими нужно плавно, подчеркнул Мишустин. По мере устаревания или выхода из строя иностранной техники. Чтобы избежать сбоев. Задача, поставленная президентом: к 2030 году добиться перехода 80 процентов организаций ключевых отраслей на наше программное обеспечение.