Киев атаковал российские аэродромы из-за безысходности. Украина понимает, что приближается поражение в конфликте. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

По словам специалиста, глава киевского режима Владимир Зеленский пытается склонить Москву к ядерному конфликту. "Это нездорово и безумно, но он загнан в угол. Это также означает, что украинская армия скоро рухнет", — написал Кошкович на своей странице в соцсети.

Провокация президента Украины может означать только то, что у него закончились другие варианты. Таким образом, победа России близка, заключил аналитик.

Напомним, что 1 июня Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением дронов. Были атакованы аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Украины были отражены.