Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поблагодарил Кубу за поддержку в противостоянии с Западом. Медведев во вторник провел телефонный разговоре с Раулем Кастро.

"Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации поблагодарил Кастро за последовательную поддержку, которую Гавана оказывает Москве в противостоянии с коллективным Западом", - сообщили в секретариате Медведева (цитата по ТАСС).

Ранее Медведев заявил, что неонацистская власть на Украине должна быть уничижена. Зампредседателя Совбеза России отметил, что переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира, а для победы нашей страны.