Дочь, которую Алена Кравец сдала в детский дом, сделала признание: "Сладкое мне запрещали. А я находила, ела и меня били"

Алена Кравец свою единственную дочь Даниэлу удочерила, когда девочке было несколько месяцев. Долгое время ребенок не догадывался, что живет с чужими людьми.

Даниэла случайно узнала, что ее взяли из детского дома. Как призналась девушка на шоу "Пусть говорят", информация вскрылась, когда она прочитала переписку приемной матери с бабушкой.

Девушка пожаловалась, что в приемной семье к ней ужасно относились. На публике отношения выглядели очень теплыми, а когда никто не видел, на Даниэлу поднимали руку.

"Мне странно слышать то, что она называла меня любимой дочкой — это было наигранно и фальшиво. Чаще всего случилась избиения, маты, оры и крики в мой адрес. Это было за что-то, например, за плохие оценки, за сладкое, которое мне запрещали есть. А я находила, ела и меня били", — призналась наследница Кравец.

Появилась в студии и сама Алена. Модель рассказала совершенно другую версию отношений с приемной дочерью. По словам Кравец, родная мама отказалась от Даниэлы, потому что девочка родилась с серьезными заболеваниями — у нее было три кисты в мозгу, проблема с ногами. До 8 лет новые родители водили девочку по врачам и занимались ее здоровьем.

В подростковом возрасте отношения мамы и дочки испортились. Алена не могла понять, почему ребенок ужасно себя ведет. В какой-то момент Кравец испугалась за свою жизнь.

"Я всегда брала ее на показы, хотела ввести в светское общество, а она общалась с маргиналами. Ее тянуло туда. На людях она еще держалась, а дома — это бутылка пива, селедка. Это нормально в 13 лет? И она сама приняла решение уйти, когда ей исполнилось 15 лет. Она мужиков к нам в дом приводила, воровала все. Хорошо, что мы остались живы", — заявила Алена.