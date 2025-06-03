Избранный президент Польши напомнил Зеленскому об исторических вопросах

Владимир Зеленский поспешил поздравить Кароля Навроцкого с избранием на должность президента Польши. Однако в ответ получил напоминание о Волынской резне.

Навроцкий напомнил главе киевского режима, что между Польшей и Украиной есть нерешенный исторический вопрос. А также выразил надежду на сотрудничество между странами, базирующееся на взаимном уважении и понимании, что невозможно без урегулирования проблемы, которой уже больше 80 лет.

Новый польский президент написал, что надеется, что Варшава и Киев продолжат работать "на общее благо" для "урегулирования нерешенных вопросов прошлого и построения безопасного будущего".

Напомним, что Навроцкий во время своей предвыборной кампании неоднократно акцентировал внимание на неурегулированном вопросе Волынской резни. Он призывал Украину к ответу и отмечал, что "государство, которое не в состоянии рассчитаться за жестокое преступление в отношении 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных альянсов", пишет РИА Новости.