19-летняя невеста выставила Лепса в одних трусах

62-летний народный артист России проводит отпуск в компании юной невесты. Аврора Киба так счастлива рядом с Григорием Лепсом, что поделилась интимным снимком на своей странице в соцсети.

Куда именно артист увез невесту, пока держится в секрете. Но это явно морской курорт. Ведь на фото Аврора позирует в пляжном наряде, а Григорий в купальных шортах. Как только Киба выставила снимок Лепса с голым торсом, он разлетелся по фан-пабликам. Народ в восторге от формы исполнителя хита "Лондон". Мол, несмотря на возраст, Лепс прекрасно выглядит.

Отметим, что Аврора позировала без макияжа. Так она кажется даже моложе своих 19 лет.

Аврора Киба и Григорий Лепс вместе уже около года. Влюбленные сообщили, что летом сыграют свадьбу. Интересно, что невеста артиста младше его дочери.