Украина заранее не уведомила американского лидера Дональда Трампа о террористических атаках на российские аэродромы. Об этом во вторник заявили в Белом доме, передает РИА Новости.

Ранее в США сообщили, что не имеют отношения к серии украинских атак на российские регионы, включая военные аэродромы, которая была совершена 1 июня.

Напомним, 1 июня Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением дронов. Западные политики считают, что Киев атаковал российские аэродромы из-за безысходности: Украина понимает, что проигрывает в конфликте.