Белый дом: Трамп усердно трудится над достижением мира на Украине

Президент США Дональд Трамп нацелен на дипломатическое урегулирование украинского конфликта. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, глава Америки трудится над достижением мира.

Трамп оптимистично настроен относительно прогресса в урегулировании конфликта. Президент США стремится к тому, чтобы все разногласия были разрешены за столом переговоров.

"Президент не хочет, чтобы эта война затягивалась. Он хочет, чтобы боевые действия прекратились", — отметила Левитт.

Напомним, что 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров делегаций России и Украины. По итогам полутора часовой встречи стороны подготовили проекты меморандумов с предложениями прекращения огня.

Москва и Киев договорились об обмене военнопленными — тяжелобольными и солдатами моложе 25 лет — по формуле "всех на всех". Также Россия в одностороннем порядке передаст шесть тысяч тел погибших украинцев. Для этого на отдельных участках фронта будет прекращен огонь, передает РИА Новости.