Расчленившая экс-мэра Самары внучка обратилась к народу: "Не судите, вы не знаете мою трагическую историю"

Мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья погибли в новогодние праздники. С ними расправилась родная внучка Екатерина. Девушка уже дала признательные показание и находится в СИЗО.

Как установило следствие, у Екатерины были сообщники — мужчина и женщина. Они давали указания внучке Тарховых и спланировали преступление. Девушка призналась, что сначала подсыпала бабушке и дедушке яд, а когда они были отравлены, тела заморозили при помощи азота. Далее вместе с подельником девушка расчленила родственников, а останки разбросала по разным мусорным бакам по всей Самаре. Именно поэтому до сих пор не найден ни один фрагмент тел Тарховых.

По словам Екатерины, мотив преступления у нее был простой. Тарховы скопили 145 миллионов рублей, но не делились с внучкой.



В ожидании суда девушка общается с журналистами. Она написала письмо в шоу "Малахов". В своем послании Екатерина призвала понять ее. "Не судите, пожалуйста, вы многого не знаете. И вы не знаете сами, чтобы сделали, как и где, учитывая мою трагическую историю", — заявила внучка Тарховых.