Высокоскоростной интернет 5G появится на борту российских самолетов в 2027 году

Россияне во время перелетов смогут пользоваться высокоскоростным интернетом 5G. Услуга на бортах лайнеров станет доступна в ближайшие пару лет.

Как заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев, технологию запустят в 2027 году. В том же году стоит ожидать и появления спутникового интернета в стране.

В Томской области 30 мая успешно завершились испытания российской системы 5G. Отмечалось, что связь была реализована с борта самолета ТВС-2МС, который выступал в роли аналога спутника, передает ТАСС.