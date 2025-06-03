Трамп сохраняет возможность введения новых санкций против России

Американский лидер не исключает ужесточение антироссийских санкций. Но при этом Дональд Трамп видит прогресс в переговорах по Украине, и не спешит усиливать давление на Москву.

"Президент высказал свою позицию по санкциям против России. Он мудро сохранил это как инструмент в своем арсенале на случай необходимости", — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Отдельным американским законодателям, которые стремятся к введению новых ограничений в отношении Москвы, Левитт напомнила, что Россия в настоящее время вовлечена в прямые переговоры с Украиной, передает РИА Новости.

"Я хотела бы просто напомнить всем, как далеко мы продвинулись всего за четыре месяца", — сказала пресс-секретарь, отметив, что еще год назад было немыслимо, чтобы Москва и Киев вели прямые переговоры.