Опубликованы кадры освобождения села Водолаги в Сумской области

Этой ночью на территории Украины звучала воздушная тревога. Взрывы раздавались в районе Одессы, по некоторым данным, там поражена территория аэродрома. А также в Харьковской и Сумской областях. И сегодня в нашем военном ведомстве поделились кадрами боёв за село Водолаги, откуда противника выбили несколько дней назад. Наступали сразу с трёх направлений, пресекая все попытки врага подвести боеприпасы и подкрепления.

Населенный пункт Водолаги Сумской области подразделения группировки войск "Север" освободили три дня назад. Теперь штурмовики подробно рассказывают, как шли бои.

"Прорвали с севера, с востока и юго-востока позиции противника, закрепились. Полностью мы овладели им за три-четыре дня, обрубив логистику путем взятия его в тактическое окружение", - говорит командир батальона.

Часть удерживавших Водолаги боевиков были уничтожены, остальные предпочли сдаться, понимая, что сопротивление бесполезно. Пленные сообщили нашим бойцам, как обстоят дела в подразделениях ВСУ.

"Из разговоров с пленными было понятно, что командир роты сидит за 20 километров от линии соприкосновения. Основные пути подвоза были нами блокированы. И противник полностью остался в принципе без ничего", - пересказывает командир батальона.

Освобождение села Водолаги позволило расширить буферную полосу безопасности вдоль границы России и Украины. О решении создать которую ранее объявил Владимир Путин.

Кадры из населенного пункта Троицкое в ДНР. Его освободили подразделения группировки "Центр". Бойцы рассказывают: к штурму готовились долго и тщательно. Противник оборудовал тут серьезные укрепления. К тому же, чтобы достигнуть села, штурмовикам пришлось преодолеть 15 километров по открытой местности. Передвигались в основном по ночам. А в это время позиции врага обстреливала наша артиллерия, работали операторы БПЛА - готовили прорыв.

"Противник не давал нам возможности воспользоваться тяжелой техникой и было принято решение заходить в населенный пункт небольшими группами. Малыми группами мы смогли просочиться в тыл к противнику и на его удивление оказались у него в тылу. После этого накапливали силы для продвижения дальше, для проведения зачистки населенного пункта", - говорит Сергей Талалаев, командир мотострелкового отделения.

Троицкое находится практически на границе ДНР и Днепропетровской области. С его освобождением открывается еще один плацдарм для дальнейшего наступления.