Рядовой Наков точными ударами дронов уничтожил опорник ВСУ

Рядовой Станислав Наков в ходе воздушной разведки обнаружил в лесном массиве станцию связи противника и опорник с огневыми точками боевиков. Точными попаданиями FPV-дронов Станислав уничтожил вражеские цели.

Гвардии рядовой Иван Гренц, действуя в составе расчёта боевой машины РСЗО, получил координаты миномётной позиции ВСУ и открыл огонь. Помешать работе артиллеристов пытался вражеский беспилотник, но Иван вовремя заметил его и поразил меткими выстрелами из личного оружия. А наш "Град" нанес значительные потери пехоте и технике неприятеля.