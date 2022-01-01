В ночь на 4 июня дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских дронов. В частности, четыре БПЛА – над Республикой Крым, два дрона – над Курской областью, один беспилотник – над Белгородской областью, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Напомним, 1 июня Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением дронов. Были атакованы аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Украины были отражены.

Западные политики считают, что Киев атаковал российские аэродромы из-за безысходности: Украина понимает, что проигрывает в конфликте.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.