Васильев: Республиканцы хотят превратить "войну Байдена" в "войну Трампа"

Белый дом выступил с комментарием по итогам переговоров в Стамбуле. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп все еще положительно относится к прогрессу, который мы наблюдаем, но вместе с тем он реалист, и он понимает, что этот конфликт длится на протяжении долгого времени.

О реакции Запада на итоги второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады.

— После Стамбула западные СМИ докладывают нам, что они узнали о разочаровании Трампа результатами переговоров между Россией и Украиной. Похоже, там прилагает много усилий для того, чтобы разочаровать американского президента, но еще больше сил внутри самой Америки, которые очень хотят разочаровать Трампа. Например, сенатор Линдси Грэм, который признан у нас террористом и экстремистом, заявил: а мы возьмем, да и введем санкции против России, против Путина. Ведь это понятно, что тогда переговорам и налаживанием отношений между Америкой и Россией конец.

— Я думаю, что Линдси Грэм, а также те консерваторы, консервативные силы, правоконсервативные силы в рядах Республиканской партии, они следуют установкам, которые еще сформировал в 80-е годы Рональд Рейган. И эти люди живут, в принципе, старыми представлениями о победе в холодной войне. И сейчас они хотели бы, в общем, если так можно выразиться, создать ситуацию второго издания того, что произошло в российско- или советско-американских отношениях на рубеже 80-х и 90-х годов. И ключом является ситуация на Украине. То есть надо сказать, что да, дело всё в том, что и Линдси Грэм и остальные правоконсервативные республиканские сенаторы, они выступают не за поддержку России, они выступают не за поддержку Украины, они выступают за нанесение поражения России. И в этом плане они являются или хотели бы, чтобы война Байдена, о которой сам Трамп говорил, постепенно превратилась в войну Трампа.

— Но это будет означать его политическое поражение?

— Это будет означать его политическое поражение в деле нормализации российско-американских отношений. Надо сказать, что это была, может быть, одна такая, я бы сказал, идея фикс Трампа. Надо сказать, что, возможно, эту идею Трампа не поддерживает большая часть Республиканской партии. Среди республиканских политиков, ну, я практически не знаю или практически нет сторонников, резкого улучшения российско-американских отношений. Они по-прежнему разделяют философию и идеологию холодной войны, но для них сегодня очень важна и другая очень важная вещь. Для них важно, чтобы тот порядок, который сформировался во взаимоотношениях Соединенных Штатов Америки и Европы в послевоенный период, центром является который создание НАТО, существовал бы или продолжал дальше действовать.

— Когда у Трампа был первый срок, он носился с этой идеей укрепления трансатлантического единства, но идея эта не прошла, она провалилась. И, похоже, сейчас он ее оставил, и Европа должна быть наказана, по его мысли. Вот эти глобалистские элиты, которые сейчас правят европейской политикой, они заслуживают наказания, по его мнению?

— Там несколько другая ситуация. Она действительно состоит в том, что внешняя политика Трампа, она базируется на некоем союзе великих государств, в данном случае их идеология, их экономический порядок не имеют большого значения. Трамп, может быть, сегодня выступает в рамках таких тактических союзов и с Китайской народной республикой, и с Индией, и с Бразилией, и с Россией. Тогда, когда это Трампу было нужно, или когда Трампу это необходимо. Та же, пожалуйста, Саудовская Аравия. Старая же гвардия, наоборот, считает, что сегодня ценностная ориентация, которая сегодня коллективный Запад, не только не должен быть укреплен, но даже, если хотите, ему должна быть придана новая динамика, чтобы именно коллективный Запад на сегодняшний день определял темпы развития мировой политики и мировой экономики. И вот для того, чтобы на сегодняшний день эту проблему как бы решить, чтобы всё вернулось на круги своя, ключом к решению этой проблемы является Украина. Потому что Украина выступает цементирующим фактором НАТО и союза западных стран, который мы называем коллективным Западом. Если война на Украине, если украинский конфликт прекратится, то в таком случае действительно перспективы трансатлантического единства, трансатлантического союза будут очень-очень туманными. Тем более, Трамп неоднократно говорил о том, что он действительно хочет изменить, если хотите, алгоритм мировой политики. Вот ключом является Украина. И для них сегодня принципиально важно, чтобы эта война продолжалась. И если завтра вот эти санкции будут введены, а вероятность этого очень-очень велика, то в таком случае, по существу, война действительно Байдена будет постепенно трансформироваться в войну Трампа. О мирных инициативах придется надолго забыть. И более того, я думаю, может быть, даже уже можно говорить о том, что будут поставлены ограничения, я не говорю крест, но серьезные ограничения на пути улучшения российско-американских отношений.