"Радио Судного дня" вышло в эфир после переговоров в Стамбуле: что скрывается за "ибобаза" и "арапоблиц"

Вам сигнал. Настройте приемник на короткие волны. Передает "радиостанция Судного дня". После переговоров в Стамбуле обсуждают не только российский и украинский меморандумы. Загадочная российская радиостанция, о местонахождении которой никто не знает, передала серию таинственных сигналов

"НЖТИ 89364 ИБОБАЗА 2766 3413, НЖТИ 97954 АРАПОБЛИЦ 3449 5582"

Радиостанция УВБ-76, известная как "радио Судного дня", входит по утверждению экспертов в российскую систему запуска ядерных ракет. Никто не знает, где она находится. Но точно связана с системой автоматического ответного удара "Периметр". Известная под неофициальным названием "Жужжалка", радиостанция заработала в середине 70-х годов прошлого века. В эфир идет прерывистый шумовой сигнал и только когда мир ждут важные события, летит закодированное голосовое послание. Которое ловит весь мир. И смысл, которого пока никто не распознал. В середине апреля сербское издание "Политика" вышло с тревожным сообщением

"Еще 15 дней назад начала вещать таинственная российская военная коротковолновая радиостанция УВБ–76. Она передала множество загадочных фраз, что указывает: российская армия начала подготовку к чему-то", - утверждают журналисты издания.

Эксперты, ссылаясь на источники в Пентагоне и НАТО, одновременно рассказали о необъяснимой резкой активизации российских стратегических ракетных сил. Радиолюбители и иностранные разведки вздрагивают, получив новое послание. И даже ждут ядерного апокалипсиса.

Эксперты много десятилетий бьются над загадкой нашей "Жужжалки". Авторитетные издания пытаются разгадать тайну радиостанции.

Журнал Wired утверждает, что над загадкой нашей УВБ-76 бьются кремлеведы, анархисты, хакеры, мастера художественных инсталляций, люди, верящие во внеземные цивилизации. Чего больше в их рассуждениях – конспирологии или обоснованных гипотез, до сих пор не понятно. Почти 50 лет военная "радиостанция Судного дня" посылает миру сигналы, которые никто пока не расшифровал. Из последнего "скирд", "вюртемберг", "арыкорифт", "блефопуф". Расшифруете?