Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в среду, 4 июня, прибыл в КНДР в соответствии с поручением российского президента Владимира Путина. Политика, как ожидается, примет лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын.

За последние два месяца Шойгу посещает КНДР уже второй раз — ему предстоит обсудить реализацию некоторых пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух государств.

Также на повестке дня — увековечивание памяти корейский бойцов, помогавших в освобождении Курской области от украинских националистов. Обсудят стороны и международную повестку, в том числе ситуацию на Украине, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заверил, что наша страна не забудет подвиг самоотверженных корейских бойцов, принявших активное участие в разгроме вторгшихся на российскую территорию неонацистских формирований — мы будем вечно чтить их память.

В Европе же испугались сотрудничества Москвы и Пхеньяна. Президент Франции Эмманюэль Макрон пригрозил, что если военные КНДР появятся на "европейской территории", нельзя исключать расширение Североатлантического альянса на Азию.