Фигурантка дела о некачественных бронежилетах отправилась в зону СВО

Фигурантка уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для ВС России заключила контракт с Минобороны России на службу в зоне специальной военной операции.

Финансовый директор ГК "Пикет" Виктория Антонова зачислена в Первый женский батальон по направлению дронов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Контракт подписан через Федеральную службу исполнения наказаний.

По делу о поставке некачественных бронежилетов также проходят гендиректор ГК "Пикет" Андрей Есипов и начальник службы безопасности группы Михаил Кальченко. В настоящий момент завершено предварительное следствие. Есипову и Антоновой вменяют крупное мошенничество и дачу крупной взятки, а Кальченко – только мошенничество.

Как удалось выяснить следствию, сотрудники ГК "Пикет" украли деньги, выделенные Минобороны для реализации госконтракта на поставку средств защиты. В результате компания поставила не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям.