Ольга Солнце из "Дома-2": "Я стала четырежды мамой"

Ольга Солнце считается одной из самых известных участник телепроекта "Дом-2". После ухода с шоу она стала вести крайне закрытый образ жизни. Поэтому редкое появление Ольги в медиапространстве привлекло повышенное внимание поклонников. Солнце стала гостьей передачи „Переговорка“ Георгия Иващенко на „Радио 1“.

"Я стала четырежды мамой. Я крестная. Последние мои крестины случились в Петербурге месяц назад. Не всегда соглашаюсь на это. Но когда реально чувствую связь, — да", - сообщила Ольга.

Так, она рассказала, что является крестной матерью старшего сына Анастасии Дашко, другой бывшей участницы телепроекта "Дом-2".

"Сначала думала: а насколько надо участвовать в жизни детей. Перед крестинами приходила к батюшке и училась. Поняла, что функционал крестного родителя заключается в том, чтобы научить крестника тому, что такое добро и что такое зло. Надо взять ответственность на себя за его духовный путь", - рассказала Солнце.

А еще Ольга сообщила, что у нее несколько высших образований. Оказалось, что у нее есть дипломы по психологии, PR в рекламе и политике, а также Ольга музыкальный продюсер и диджей. О своей личной жизни Солнце предпочитает не распространяться. Однако считается, что собственных детей у нее нет.