Франция и Бельгия не поддержали план ЕК по запрету на российский газ

Франция и Бельгия не спешат поддержать план Еврокомиссии по тотальному запрету импорта российского газа, настаивая на тщательном анализе юридических и экономических рисков. Об этом рассказали информированные источники.

По словам собеседников Politico, два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Евросоюзе отказываются одобрить план Брюсселя. Они требуют "дополнительные заверения относительно экономических и правовых последствий этого шага, прежде чем принимать решение".

При этом Париж полагается на стратегию поиска альтернативных источников энергии. Министр энергетики Франции Марк Ферраччи заявил изданию, что французские власти защищают "европейскую стратегию диверсификации".

Ранее сообщалось, что Россия в первом квартале 2025 года заняла второе место после Соединенных Штатов в общей стоимости импорта газа в Евросоюз с долей в 18,2%. Евростат подсчитал, что ЕС закупил российский газ примерно на 4,5 миллиарда евро — это на 28% превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

Профессор Высшей школы экономики Леонид Григорьев рассказал, работают ли давно введенные ограничения на поставки российских нефти и газа, а также хватит ли у Евросоюза сил давить на Россию в условиях тарифной войны с Соединенными Штатами.