Обещают вернуться с победой: как готовят добровольцев СВО

Опыт участников СВО перенимают новобранцы, заключившие контракт с Минобороны. Подготовку добровольцы проходят и на учебном полигоне Ленинградского военного округа. Инструкторы передают навыки, которые сами приобрели непосредственно в ходе боёв.

Боевой машиной управляет человек, который никогда раньше не сидел в танке. Но уметь ездить на современном Т-72 - полдела, надо научиться еще и стрелять. Это практическое занятие - для военнослужащих, недавно подписавших контракт с Министерством обороны. У них пока еще нет боевого опыта, но есть огромное желание помочь своим и родной стране.

Новобранцев обучают действующие участники СВО, специально ради этого командированные с линии фронта. Они рассказывают не только технико-тактические характеристики орудия, но и некоторые проверенные полезные приемы. Например, как перезарядить пулеметную ленту на башенном орудии и снова быстро взять цель. В боевых условиях, когда вокруг дым и взрывы, это будет непросто. Выполнить все сразу и без ошибок не получается, но ребята старательно отрабатывают действия вновь и вновь, а инструкторы - максимально терпеливы.

Еще сложнее попасть в мишень из главного орудия — дальность стрельбы от 2,5 до 4 километров, и здесь важно, насколько точно будут выставлены полученные координаты. Это уже сугубо командная работа, синхронные действия со штабом также отрабатываются на полигоне.

Еще одно очень важное упражнение — так называемая танковая карусель. Маневр, который в боевых условиях позволяет обеспечить максимальную частоту танковой стрельбы: пока одна машина заезжает на огневую позицию и готовит орудие, другая выезжает из укрытия для загрузки новых снарядов. Здесь очень важны оперативное управление и развороты.

Перед отправкой в зону боевых действий новобранцы отрабатывают огромное количество навыков. Это и работа по выбранной специальности, и топографические знания, и тактическая медицина. Есть даже занятия по отработке приемов ножевого боя.

Боевая работа наших войск в зоне СВО сейчас характеризуется большим количеством штурмовых действий, зачастую они предполагают взаимодействия с противника на минимальных расстояниях, иногда даже на расстоянии вытянутой руки, поэтому виртуозное владение ножом сейчас актуально для представителей всех родов войск, даже танкистов.

Опытные участники СВО говорят: противник ведет против нас очень тяжелую войну, каждый день нужно быть готовыми к новым вызовам. Подготовка военнослужащих по контракту на полигонах длится несколько месяцев. А после все они в уже сформированных и слаженных танковых экипажах отправятся в зону специальной военной операции. И обещают вернуться с победой.