Новый президент Южной Кореи готов к диалогу с КНДР

Кандидат от оппозиции победил на досрочных президентских выборах в Южной Корее. За лидера Демократической партии Ли Чжэ Мёна отдали голоса более 49 процентов избирателей. У его основного соперника - министра труда Ким Мун Су - на восемь процентов меньше. Он уже признал поражение и поздравил победителя.

В своей речи на церемонии инаугурации избранный президент пообещал оживить экономику, помочь социально уязвимым слоям населения, восстановить доверие к армии и добиться мирного сосуществования с северным соседом - КНДР.

Ли Чжэ Мён выступает также за прагматичные отношения с Россией, Китаем и другими странами БРИКС.

Досрочные выборы были назначены после вынесения импичмента президенту Юн Сок Ёлю. Явка оказалась рекордной за последние три десятилетия и составила более 79 процентов.