Развод Михаила Галустяна назвали фикцией

Известный артист, юморист Михаил Галустян в конце апреля объявил о разводе после 18 лет брака. Причину разрыва он не указал, лишь обмолвился, что разошелся с супругой Викторией мирно.

Ситуацию прокомментировала мать шоумена Александра Реввы Любовь Николаевна. Она рассказала, что общается с матерью Михаила Галустяна и обсуждала с ней эту тему.

"Мама Миши тоже в Сочи живет, я ей позвонила недавно, спрашиваю: "Сусанна, неужели это правда?" А она говорит: "Все разводятся, даже политики, а что, Мишке нельзя?". Весело так сказала", - отметила мать Реввы.

Она сообщила, что избранница Михаила Галустяна Виктория ей нравится. По ее мнению, она "скромная девочка". Мать Реввы не исключила, что этот развод вообще может быть фикцией. В беседе с "КП" она объяснила:

"Я не удивлюсь, если они с Мишей развелись формально, чтобы деньги распределить. Так многие сейчас делают: разводятся и все равно живут вместе. Знаю только, что Вика Галустян - очень богатая женщина".

По словам матери Александра Реввы, Михаил Галустян всю родню "по полной программе" обеспечил. В частности, утверждает женщина, матери юморист построил трехэтажный дом в Сочи, квартиру большую купил и даже гостиницу ей подарил. Мать Реввы назвала семью Галустяна очень богатой и высказала уверенность, что никто от развода финансово не пострадал.