Выяснилось, почему Си Цзиньпин не хочет встречаться с Трампом

Официальный Пекин проявляет осторожность в организации личной беседы председателя Си Цзиньпина с американским лидером Дональдом Трампом, на которой настаивает Вашингтон. Об этом рассказали осведомленные источники.

Как отмечает Politico, настороженность возникла в свете перепалки Трампа с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским, когда последнего принимали в Белом доме.

Китайские власти обеспокоены непредсказуемым поведением хозяина Белого дома. В Пекине полагают, что публичные сцены в Овальном кабинете, подобные ситуации с Зеленским, могут негативно повлиять на имидж председателя КНР.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай и Европа должны вместе противостоять одностороннему запугиванию, исходящему от Соединенных Штатов — политик призвал объединиться для защиты своих интересов, чтобы "выполнять свои международные обязательства, совместно отстаивать тенденцию экономической глобализации и защищать международную торговую среду".

Между тем китайские журналисты отмечали, что Кремль использовал торговую войну между США и Китаем, чтобы отомстить американским властям за санкции против России — причем устроил это незаметно для Вашингтона, которому "испортил игру".