Александр Ревва помирился с матерью

У Александра Реввы были сложные отношения с матерью. Порядка двух десятков лет родные люди не общались. Мать популярного артиста, звезды Comedy Club Любовь Рачеева так и не приняла его супругу Анжелику. По ее мнению, жена настраивает его против нее. Сам Ревва не скрывал, что две его любимые женщины не смогли найти общий язык.

Однако горе сблизило родственников. Недавно Любовь Рачеева овдовела. Супруг, хоть и не был родным отцом для Александра, воспитал будущего артиста, и тот его искренне любил, поэтому известие о смерти близкого человека стало для него ударом. По словам Рачеевой, Александр немедленно с ней связался. Более того, когда он узнал о том, что и у матери проблемы со здоровьем, то пришел ей на помощь.

Теперь они общаются и, надеется женщина, ей удастся увидеть внучек. "Саша все для меня сейчас делает, звонит постоянно", - похвасталась счастливая мать Реввы.

Она заявила, что проблемы в общении начались после того, как Александр прославился, передает "КП".

"Не знаю, зачем он тогда эту войну со мной начал, наговорил ерунды. Наверное, накрутили, жена ревновала. Я сначала переживала сильно, но потом мне уже не до нашего конфликта было. Муж сильно заболел, слег, и я ухаживала за ним", - сообщила Любовь Рачеева.