Число пострадавших при теракте в Брянской области достигло 118

Количество пострадавших при теракте в Брянской области увеличилось до 118. Ранее сообщалось о 113 пострадавших.

Среди пострадавших есть пятеро детей, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Число погибших остается неизменным – семь человек.

Вечером 31 мая в Брянской области автомобильный мост рухнул на проходящий под ним пассажирский поезд "Климов – Москва". В регионе объявлен трехдневный траур. Аналогичное ЧП произошло в Курской области - там обрушился железнодорожный мост во время прохождения по нему грузового состава. Травмы получил машинист тепловоза.

Следственный комитет по обоим крушениям возбудил уголовные дела о теракте.

После ЧП в Брянской области пассажиров поездов просят прислушаться к рекомендациям проводников - ложиться головой на полку в вагоне не к окну, а к выходу из купе или плацкартного отсека.