МИД счел учения НАТО на Балтике подготовкой к военному столкновению с Россией

Военные маневры сил Североатлантического альянса в рамках учений Baltops 2025 в Балтийском море являются частью подготовки альянса к потенциальному военному столкновению с Россией. Такое мнение высказал в среду, 4 июня, заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.

Как отметил дипломат, если взглянуть "на направленность этих учений, на замысел, на структуру развертывания сил, на сами силы, на их качество, на те задачи, которые формулируются для этих учений", станет ясно, что их мишень — это "борьба с сопоставимым противником", то есть Россия.

Цель, стоящая перед участниками пресловутых маневрах, по словам Грушко, это "достижение превосходства во всех операционных средах: на земле, на воде, в воздухе".

Замминистра счел безусловным фактом то, что такие учения крайне провокационны, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложения по реагированию на попытки Запада ограничить судоходство в Балтийском море, представленные Морской коллегией. Ее руководитель Николай Патрушев подчеркивал, что при общем усилении активности НАТО на Балтике западники фактически совершают акты пиратства.

Тем временем малые противолодочные корабли Балтийского флота ВМФ России во время учений отработали борьбу с безэкипажными катерами и провели артиллерийские стрельбы по водным и воздушным целям. Отточили также торпедную стрельбу с субмарины по цели, имитирующей корабль условного противника.