Соединенные Штаты не защищены от атак, подобных ударам киевского режима с применением FPV-дронов по российским регионам, где располагаются военные аэродромы.

Как отмечает The Wall Street Journal, США нуждается в многоуровневой системе противоракетной защиты, которая базировалась бы как на использовании уже существующих систем вроде Patriot, так и на внедрении новых технологий, подобных лазерным установках на вооружении армии Израиля.

С этой точки зрения, полагает издание, планируемое президентом Трампом создание системы ПРО "Золотой купол" — не пустая трата времени, ведь стране "угрожает множество угроз помимо баллистических ракет: от БПЛА и разведывательных зондов и до крылатых ракет, запускаемых с подводных лодок".

Ранее информированные источники рассказали, что в Североатлантическом альянсе после недавних украинских атак украинских националистов на российские регионы задумались о необходимости пересмотреть свои "слабые места". Американские эксперты признали, что "на данный момент маловероятно, что наши базы имеют комплексную защиту от таких угроз".

При этом в Белом доме уверяют, что Украина заранее не уведомила американского лидера Дональда Трампа о террористических атаках на российские аэродромы. Также в Соединенных Штатах открещиваются от снабжения ВСУ разведданными для организации подобных ударов.