Московский выпускной впервые пройдет на ВДНХ

Выпускной московских школьников пройдет в ночь с 27 на 28 июня.

Впервые праздник пройдет на ВДНХ, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Школьники смогут попробовать свои силы в музыке, танцах, спорте, посетить экскурсии и многое другое.

"Московский выпускной – это не просто праздник, а важный рубеж для десятков тысяч ребят, которые делают первый шаг во взрослую жизнь <…> Уверена, каждый почувствует, что праздник сделан именно для него – с учетом его интересов", - сообщила она агентству "Москва".

Как ожидается, городской выпускной объединит 35 тысяч школьников, их родителей и педагогов.

На главной сцене выступят более 55 артистов, в том числе Татьяна Куртукова, SHAMAN, Gayazovs Brothers, Dabro и The Hatters.