Собянин: Более 300 тысяч человек посетили Московскую неделю предпринимательства

Более 300 тысяч человек посетили Московскую неделю предпринимательства. Об итогах масштабного форума рассказал сегодня в социальной сети мэр столицы Сергей Собянин.

За полторы недели на разных площадках прошло почти 25 мероприятий. Они объединили представителей бизнеса, экспертов, дизайнеров, технологов. Участники обменялись опытом и узнали о новых возможностях для развития своёго дела в мегаполисе. Среди главных событий — крупнейшая стартап-конференция в СНГ, на которой собрались гости более чем из 40 стран.

По традиции состоялась и акция "День без турникетов": на ведущих предприятиях Москвы провели экскурсии и мастер-классы.