Североатлантический альянс планирует составить краткую декларацию по итогам запланированного саммита в Гааге, при этом избегая даже малейшего упоминания возможного членства Украины. Об этом в среду, 4 июня, рассказали информированные дипломаты.

По словам собеседников Agence Franse-Presse, о вероятном членстве Украины в НАТО в документе "ничего не будет" во избежание разногласий между членами военно-политического блока.

Источник агентства заверил, что "мы будем хранить полное молчание" относительно претензий киевского режима на вступление в НАТО. Кроме того, лидеры стран альянса не планируют совместных заявлений о военной поддержке украинской армии в случае прекращения помощи со стороны США.

В целом центральной темой саммита НАТО будет не Украина, а поиски компромисса по теме расходов на оборону — этот вопрос подняли Соединенные Штаты, требуя, чтобы союзники по альянсу больше тратили ради собственной безопасности.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опасается срыва июньского саммита из-за конфликта президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Американская сторона даже настаивала на том, чтобы Зеленского вообще не приглашали на саммит.

Внеблоковый статус Украины и прежде всего отказ от претензий на членство в НАТО является одним из требований России для урегулирования украинского кризиса. Секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу подчеркивал, что это условие, как и другие, озвученные Москвой, по-прежнему остается актуальным.