Анджелина Джоли к 50 годам потеряла мужа и красоту

Сегодня, 4 июня, свой день рождения отмечает известная актриса Анджелина Джоли. Голливудской диве исполнилось 50 лет. Однако в Сети судачат, что к круглой дате прославленная артистка подошла в плохой форме. В частности, убеждены некоторые интернет-пользователи, Анджелина лишилась своей сногсшибательной красоты.

Если в фильмах про Лару Крофт или миссис Смит Джоли буквально сражала наповал своими эффектными внешними данными, то теперь при взгляде на актрису "хочется плакать и накормить". По мнению многих фанатов, в последнее время вид у Анджелины совсем изможденный, а худоба выглядит болезненной. Да и блонд, в который недавно перекрасилась актриса, считают поклонники, ей категорически не идет.

Кроме того, не утихает шумиха вокруг бракоразводного процесса Анджелины Джоли с актером Брэдом Питтом. Напомним, что он длился восемь лет и завершился только в конце прошлого года. По мнению пользователей Сети, оставшаяся без мужа артистка в этой истории именно себя показала с некрасивой стороны. Якобы Анджелина, пытаясь сделать Брэда виновным в развале их отношений, предстала перед общественностью в невыгодном свете: истеричной, агрессивной и обиженной.

В близком кругу, впрочем, актрису поддерживают как могут. Шестеро детей, трое из которых родные, а остальные приемные, остались жить с Джоли и неизменно принимают ее сторону в конфликте с бывшим мужем.

Будет ли актриса отмечать юбилей, пока неизвестно. Однако в близком кругу предполагают, что Анджелина если и устроит праздник, то он будет максимально приватным, потому что личное она предпочитает не выставлять напоказ и ведет крайне закрытый образ жизни.