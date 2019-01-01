В России предложили давать оплачиваемый отпуск при эмоциональном выгорании

Эмоциональное выгорание является болезнью, поэтому борьбе с ним нужно уделить особое внимание на государственном уровне, включая закрепление в законе права граждан с выгоранием на оплачиваемый отпуск. Такое мнение высказал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Как сообщает RT, эксперт в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова напомнил, что в 2019 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила эмоциональное выгорание в Международную классификацию болезней (МКБ-11). Симптомами являются сокращение концентрации, повышенная раздражительность, отсутствие мотивации к работе, постоянная усталость. Без надлежащих мер эмоциональное выгорание может усугубиться и перерасти в депрессию.

Орлов подчеркнул, что особенно к такому состоянию предрасположены представители некоторых специальностей: реаниматологи, сотрудники хосписов и домов престарелых, детские врачи.

Автор инициативы попросил изучить возможность внесения поправок в трудовое законодательство, чтобы россияне с эмоциональным выгоранием смогли каждый год брать дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до семи календарных дней.

Ранее в ходе опроса россияне рассказали, что именно считают ключевыми причинами выгорания, при этом на такую проблему пожаловались 54% респондентов. Каждый второй участник исследования заявил, что в этому приводит напряженный график и чрезмерная нагрузка на работе.

Тем временем в Госдуме предложили предоставлять дополнительный оплачиваемый выходной день женщинам с детьми в возрасте до семи лет. Делать это предлагается каждые два месяца для прохождения ребенком медицинских осмотров. График таких выходных, в случае воплощения задумки, придется согласовывать с работодателем.