На Ямале из-за разлива реки подтоплены дома, дороги, размыты мосты

Пуровский район уходит под воду. По улицам передвигаться можно только вплавь. Из-за сильнейшего паводка введен режим чрезвычайной ситуации. О сложной обстановке родителям докладывают дети. Взрослые тоже постоянно фиксируют происходящее. И изо всех сил стараются сохранять спокойствие.

Такого резкого подъема воды на реке Пяку-Пур не было уже четверть века.

"Уровень воды в реке составляет 1015 сантиметров . За последние два часа он не изменился. И по отношению к критическому уровню - на 30 см ниже. Проблемные участки сейчас остаются - это район дальних, средних и ближних дач Тарко-Сале. А также промышленная зона города, где у нас наблюдается интенсивное подтопление", - говорит Константин Ширкин — заместитель начальника Управления по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Пуровского района.

Совместными усилиями люди стараются противостоять водной стихии. Укрепляют берега, мосты, дамбы. Задействована вся имеющаяся техника - высокой проходимости.

"Сейчас идет вторая волна подтопления. Идет не со стороны Пяку-Пура . А это болота, речки, которые впадают в Пяку-Пур. Главная задача на данный момент — обеспечение безопасности людей, вывоз с подтопляемых территорий", - говорит Владимир Пономарев, начальник управления по делам ГО и ЧС.

Спасателям помогают волонтеры. Несколько групп внимательно следят за самыми проблемными участками.

"Помогаем людям в переездах, то есть собрать вещи кому-то. Если кому-то из пожилых людей тяжело передвигаться, мы готовы прийти на помощь. Наша главная задача - вести контроль. Там, где вода прибывает, где нужна помощь, - говорит Денис Коркин. Старший второй группы волонтеров.

Для тех, кто будет вынужден покинуть свои дома, уже готовы пункты временного размещения.