Урожай впечатляет, спрос растет: в Крыму начался сезон сбора роз

В Крыму в самом разгаре сезон сбора розы. Её душистые лепестки известны своими омолаживающими свойствами ещё со времён Клеопатры. А сейчас гидролат из цветов используют не только в косметике, но и для приготовления варенья и сиропов. Спрос на продукцию растёт как в России, так и за рубежом. И в этом году на полуострове планируют увеличить количество плантаций.

На склонах Чатыр-Дага, с видом на Роман-Кош — чарующий пейзаж и нежная атмосфера. Бескрайнее поле розовых бутонов и дуновения ветра, доносящие морской запах.

Комбайнов для розы пока не придумали. Сбор только ручной. На плантацию выходят с первыми лучами солнца, пока лепестки влажные и сохраняют максимальную концентрацию полезных веществ. Помогают горы – закрывают кусты своей тенью и не дают эфироносам быстро пересохнуть. Опытные работники успевают до полудня сдать до 40 килограммов лепестков. Цветок неприхотливый и прекрасно себя чувствует в субтропиках даже на таких бедных почвах. Над урожайностью и зимостойкостью поработали отечественные селекционеры.

"Это сорт Радуга, был выведен Никитским Ботаническим Садом специально для наших полей. В нем большое содержание эфирного масла. С этих 5 гектаров мы в день в среднем собираем полторы тонны", - говорит Владимир Билоус, главный агроном.

Селекцией розы в Никитском Ботаническом саду начали заниматься еще в 19 веке. В советские годы появились первые промышленные посадки. Именно здесь, под Алуштой начиналась отечественная эфиромасличная отрасль. Розы в Крыму собираются сначала XX века. Это старейшая плантация на полуострове. Ей уже более 50 лет, но возраст этот цветок только красит.

На Востоке розовую воду добавляли в десерты и напитки. Клеопатра принимала ванны с лепестками из-за омолаживающего эффекта. В Риме начали производить первую косметику. Затем ученые обнаружили антисептические свойства цветка и стали применять его для лечения легочных и желудочных заболеваний.

"Гидролат розы можно потреблять в пищу по чуть-чуть каждое утро. Для здоровья, полезен для желудка, для всего организма. Обогащает и называется организм минералами", - говорит Евгений Виноградов, инженер-технолог.

Сегодня урожай отправляют на переработку. Часть сушат, а часть дистиллируют. Получается гидролат или душистая вода – эликсир молодости и основа любого косметического средства.

"На основе гидролата розы мы делаем шампуни, гели для душа, кремы, масочки для волос. Из лепестков розы делаем варенье, а также сироп", - объясняет Сергей Воробей, главный инженер-технолог.

Эфиромасличная отрасль в Крыму переживает настоящее возрождение. За 4 года были заложены новые плантации лаванды и розы на 450 гектаров. В этом сезоне планируют высадить еще 38. Спрос растет и в России, и за рубежом. Косметическая продукция полуострова уже поставляется в страны СНГ, Латинской Америки и Азии.