Мясников рассказал, как чуть не умер на съемках

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что пережил "маленькую смерть" на съемках программы "О самом главном".

Речь идет о юбилейном выпуске передачи, вышедшем 28 апреля. В программе врач-реабилитолог Сергей Агапкин встал Мясникову на живот – туда, где "кончается грудь".

"Я чувствую, раз - и я отъезжаю. Все равно пару секунд я был не здесь. Хорошо, никто не заметил", - рассказал доктор (цитата по РИА Новости).

Ранее 71-летний Мясников рассказал, что его заряжает общение с молодыми, спорт и путешествия.