В Москве открылась выставка "Артек: 100 лет счастливого детства"

В Москве, в Музее Победы открылась выставка "Артек: 100 лет счастливого детства". Она посвящена вековому юбилею Международного оздоровительного лагеря и рассказывает, как "Артек" становился местом воспитания и дружбы.

Один из экспонатов — фотоальбом вожатого, в котором собраны самые интересные моменты жизни детского лагеря в 1930 годах.

Отдельный раздел посвящён судьбе "Артека" во время Великой Отечественной войны. На большом экране можно увидеть редкие кадры его освобождения, а в витринах - фотографии разрушенных фашистами корпусов и трогательное письмо пионерки о том, как встречали День Победы. Выставка будет работать до конца июня.