Западные спонсоры Киева собираются сегодня в Брюсселе на встрече в формате "Рамштайн". В Лондоне уже заявили о намерении предоставить ВСУ 100 тысяч беспилотников. Новые средства будут выделены на снаряды и подготовку украинских военных. Однако добиться главной цели — продемонстрировать единство Запада — не получается. Associated Press сообщает: на заседании не будет главы Пентагона. А без поддержки США воевать с Россией становится всё более накладно.

В том, что так называемая встреча в формате "Рамштайн" будет бойкотирована командой Трампа, кажется, не сомневался никто. Площадка была создана при Байдене. А все, что создано при Байдене, подлежит уничтожению, заявляют республиканцы. Шеф Пентагона Пит Хегсет прибудет в Брюссель к моменту, когда заседание уже завершится. Палки в колеса вставил и американский Сенат, утвердив ярого противника помощи Украине Майкла Даффи на пост заместителя министра обороны по закупкам. В общем, в Белом доме демонстрируют дистанцирование от конфликта. Европейские ястребы все еще пытаются махать крыльями и предлагают готовить кубышку на черный день. Страны НАТО собираются увеличить расходы на оборону до 5 процентов ВВП ради Украины.

Но потянет ли Европа? Германия в прошлом году впервые за 30 лет с трудом наскребла для НАТО 2 процента ВВП. Эстония не набирает даже полтора миллиарда евро. А тут еще Украина - страна-банкрот с госдолгом в 170 миллиардов долларов. Wall Street Journal сообщает, что Киев официально допустил суверенный дефолт, отказавшись произвести выплаты держателям долговых бумаг. Готовы ли рисковать европейцы, взяв такого сомнительного союзника в ЕС, спрашивает премьер Венгрии Виктор Орбан.

"Для Брюсселя вступление Украины является жизненно важным вопросом: политическое покрытие ущерба и хорошая сделка посреди проигранной войны. Но эта сделка причинит вред европейским семьям. Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, которые мы до сих пор тратили на усиление европейских семей, европейских фермеров и европейской промышленности", - заявляет Орбан.

Сенатор Линдси Грэм, объявленный в нашей стране террористом и экстремистом, не вдохновил европейцев своим проектом антироссийских санкций. Более того, Франция и Бельгия - два крупнейших покупателя российского газа - отказываются одобрять и план ЕС по запрету поставок топлива из Москвы без гарантий для экономики.

Глава офиса Зеленского встречался накануне со спецпосланниками Трампа, фотографировался, пытался убедить: санкции против России как минимум поднимут настроение ВСУ, как максимум — помогут Киеву на переговорах.

"В прошлые выходные я разговаривал с Линдси Грэмом, и я считаю, что они готовы к действию. Они упомянули Закон о санкциях против России и готовятся его применить. Обратите внимание, что Россия является нефтегосударством, и значительная часть их доходов поступает из нефтехимической отрасли", - говорит Кит Кэллог, спецпосланник США по Украине.

Впрочем, пока идея с рестрикциями у Трампа лежит "про запас", уточняют конгрессмены. Палата представителей не сдвинется с места, если это навредит текущими переговорами. В нашем МИД подтвердили, что Стамбул останется переговорной площадкой. Россия не собирается менять и свои цели: устранить первопричины конфликта. О них сегодня напомнят на неформальной встрече Совбеза ООН.