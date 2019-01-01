Виктория Лопырева вернулась к мужу

Виктория Лопырева и Игорь Булатов вместе вышли в свет. Сообщается, что супруги прибыли из ОАЭ, где живут в последнее время, и отправились на вечеринку, организованную по случаю юбилея свадьбы Михаила Грушевского. Виктория и Игорь держались за руки и сидели вместе. Кроме того, на празднике Лопырева даже вспоминала их свадьбу с Булатовым, на которой Грушевский аккомпанировал на рояле, передает "КП".

А ведь недавно модель признавалась в интервью, что переживает сложный период в браке. Виктория сообщила Надежде Стрелец, что разъехалась с мужем, но развод пока не оформила. Очевидно, пара смогла наладить отношения и теперь снова вместе.

В Сети, кстати, весьма неоднозначно относятся к этой паре. Дело в том, что Игорь Булатов закрутил роман с Викторией Лопыревой, когда был женат. Более того, по слухам, Вика была лучшей подругой его жены. Самое сенсационное, что женщины забеременели от Булатова практически в одно время. Тогда-то и разразился громкий скандал.

В феврале 2019 года Виктория Лопырева родила сына. Мальчика влюбленные в основном воспитывали в Дубае. Да и сейчас ребенок проводит почти все время за границей. Теплые солнечные страны предпочитает и сама Виктория.