Ведущая Ксения Бородина вышла замуж

Ксения Бородина и Николай Сердюков расписались в Дворце бракосочетания №1 в Барвихе накануне, 3 июня. Атмосфера оказалась камерной: рядом были только самые близкие люди. Когда и где будет торжество, пока неизвестно. Сами новоиспеченные супруги предпочитают детали не раскрывать, передает Super.

Отметим, что сама новобрачная опубликовала свадебные фотографии в официальном телеграм-канале. На них видно, что для самого главного дня в своей жизни популярная ведущая выбрала белый брючный костюм с открытыми плечами, который дополнила кокетливой крохотной шляпкой с вуалью. Образ завершал стильный букет из белых калл.

В Сети многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах, поздравлениях и добрых пожеланиях. Однако некоторые фанаты крайне негативно относятся к выбору ведущей. Многие поклонники прямо обращаются к ней, чтобы она хорошенько подумала прежде, чем пойти с избранником под венец. По их мнению, Николай пытается "вылезти" за счет популярности Ксении. А некоторые интернет-пользователи прямо называют Сердюкова альфонсом.

Сильно подпортил себе репутацию Николай, когда в эфир вышел новый выпуск шоу "Сокровища императора", в котором он вместе с Ксенией принял участие. Во время испытания Сердюков ругался и жаловался. Прочие участники даже назвали его быдлом и хамлом. В частности, негативно высказалась в адрес избранника Ксении Бородиной ведущая Дана Борисова. Она сказала: "Как с таким можно жить вообще? Просто идиот какой-то...".

Однако Ксения Бородина публично утверждает, что ее избранник добрый, мужественный и спокойный мужчина.