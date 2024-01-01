В Госдуме повздорили из-за отмены моратория на смертную казнь

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов заявил, что обратился к главе государства Владимиру Путину с призывом пересмотреть позицию Конституционного суда в отношении смертной казни и снять мораторий на применение высшей меры.

Как написал политик в своем Telegram-канале, в российской Конституции нет моратория на смертную казнь. При этом сам Миронов убежден, что нужно применять высшую меру наказания к террористам и их пособникам, а также к убийцам детей.

С ним не согласился руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Сенатор отметил, что "нужно обладать особым политическим даром и быть Политиком с Большой буквы, чтобы обратиться к Гаранту Конституции с предложением открыто игнорировать решения Конституционного Суда Российской Федерации".

Вслед за этим Клишас в своем Telegram-канале процитировал пункты 1 и 2 статьи 80 Конституции Российской Федерации, в которых говорится о статусе президента как гаранта основного закона.

В декабре 2024 года глава государства Владимир Путин провел заседание совета по правам человека. На нем президент подчеркивал, что Россия стремится к гуманизации судебной системы и не отказывается от моратория на смертную казнь.

До того директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека российского Министерства иностранных дел Григорий Лукьянцев отмечал, что снятие моратория на смертную казнь в России зависит от позиции органов власти с учетом дискуссии, разворачивающейся по этой теме в обществе.