Пьяный полицейский сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП

Пьяный полицейский сбил двух человек в Курской области.

Инцидент произошел ночью в селе Куськино Мантуровского района. Полицейский сел за руль будучи нетрезвым. Водитель сбил двух мужчин, шедших по проезжей части. В результате наезда один мужчина скончался на месте, второго со множественными ушибами доставили в медицинское учреждение.

Полицейский поспешил покинуть место ДТП, но его оперативно поймали сотрудники ГАИ. Водителем автомобиля оказался сотрудник Отделения МВД России по Тимскому району Курской области. Возбуждено уголовное дело, назначена служебная проверка.

Как сообщили в УМВД, сотрудник будет уволен из органов, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.