Россия много лет поднимает вопрос вопиющих нарушений на Украине в сфере права на свободу вероисповедания, но на Западе эту тему пытаются замалчивать. На это указала в среду, 4 июня, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как отмечается на официальном сайте внешнеполитического ведомства, речь идет не просто о гонениях на каноническую православную церковь на Украине, но в целом о попытке уничтожения православия в этой стране с задействованием для этого квазицерковной структуры — так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

Хотя западные страны пытаются делать вид, что ничего не происходит, Москва продолжит противодействовать травле киевским режимом УПЦ на международных площадках, в том числе в Совете Безопасности и на Генеральной Ассамблее ООН. Россия призывает здравые силы международного сообщества и профильные институты осудить кощунственную войну режима Зеленского с Украинской православной церковью.

Киевской хунте не удастся уничтожить каноническое православие, которое исповедует большая часть населения Украины, резюмировала Захарова.

Ранее спикер МИД России прокомментировала гонения против православия и глумление над святынями, когда украинские полицейские захватили пещеры Киево-Печерской лавры. Захарова оценила происходящее на Украине фразой "Вий вернулся в Киев".

Цинизм верхушки киевского режима дошел до того, что при всех громогласных призывах к прекращению огня Украина не стала соблюдать пасхальное перемирие. Россия объявила его на 30 часов, чтобы дать возможность православным на Украине отметить праздник Воскресения Христова.