Меган Маркл показала лицо дочки от принца Гарри

Сегодня, 4 июня, исполнилось четыре года дочке британского принца Гарри и малоизвестной американской актрисы Меган Маркл Лилибет. По такому случаю обычно скрывающая лица наследников Меган опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографию, на которой запечатлена с именинницей, причем на снимке даже можно разглядеть ее лицо.

"С днем рождения, наша красавица! Четыре года назад она пришла в нашу жизнь - с тех пор каждый наш день ярче и лучше. Всем спасибо за поздравления!" - написала Маркл, предварительно отключив возможность комментирования публикации.

Отметим, что Лилибет появилась на свет в США уже после того, как Меган и Гарри отказались от своих королевских обязанностей и покинули Великобританию. Девочку назвали в честь бабушки принца, королевы Елизаветы II. Говорят, прежде чем дать малышке такое имя, Гарри связывался с венценосной родственницей, чтобы спросить у нее мнения (или разрешения).

Напомним, что у Меган и Гарри есть сын Арчи. В мае ему исполнилось шесть лет. Несмотря на то, что супруги предпочитают не показывать наследников, в близком окружении говорят, что мальчик растет копией своего отца.