В Чечне объяснили "похищение" мужчины на Ярославском вокзале

Власти Чечни сообщили о задержании бизнесмена Арега Щепихина и опровергли его похищение.

Чеченское управление МВД проводит проверку по двум статьям – "Оскорбление чувств верующих" и возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

"Преступник Арег Щепихин, который открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей, был не похищен, а задержан", - заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Ранее в социальных сетях появилось видео, где неизвестные за руки и ноги тащат Арега Щепихина по столичному Ярославскому вокзалу, запихивают его в багажник и увозят на черном Mercedes.

На Ярославском вокзале прошли следственные действия, они завершились к утру 4 июня. В настоящий момент местонахождение самого бизнесмена остается неизвестным.