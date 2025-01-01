Как семья фермеров из Подмосковья помогает бойцам СВО

Семья фермеров из села Нижне-Маслово Луховицкого района Московской области более десяти лет привозит на московские ярмарки выходного дня домашние соленья. Супруги Дарья и Максим не только выращивают экологически чистые овощи, но и вместе с односельчанами активно поддерживают военных и жителей приграничных территорий. Так, Максим занимается организацией сбора продуктов, теплых вещей и предметов первой необходимости. В посылки упаковывают соленые огурцы, квашеную капусту и другие соленья.

До этого посылку с говяжьей тушенкой собрал для жителей Луганской народной республики один из участников межрегиональной московской ярмарки. Предприниматель считает важным объединяться, поскольку, по его мнению, именно в сплочении проявляется сила. Ранее мужчина уже отправлял на фронт консервы из мяса оленя и кабана.

К слову, ярмарки выходного дня в Москве с начала года посетили около двух миллионов покупателей. Как сообщил мэр Сергей Собянин, фермерские продукты на ярмарки поставляют больше 40 регионов страны. Наибольшим спросом пользуются овощи и фрукты.

Ранее Сергей Собянин утвердил программу фестиваля "Лето в Москве – 2025". Мероприятия пройдут на более чем 400 площадках города. Гостей фестиваля ждут иммерсивные постановки, представления, мастер-классы, концерты, кинопоказы, ярмарки, цветочные фестиваля и спортивные активности, и многое другое.