Минобрнауки проверит организацию экзамена для мигрантов по русскому языку

Министерство высшего образования и науки России организует проверки из-за нарушений в проведении экзамена по русскому языку для мигрантов. Об этом в среду, 4 июня, рассказал заместитель руководителя ведомства Константин Могилевский.

Как пояснил Могилевский, решение провести такие проверки было принято в связи с выявленными Следственным комитетом правонарушениями. Он также рассказал, что за четыре месяца экзамен сдали 457 тысяч мигрантов, 30% не смогли сделать это с первого раза, а примерно половина не справилась и со второй попытки.

Замминистра заверил, что ректорам университетов, при которых организованы такие экзамены для мигрантов, регулярно напоминают о персональной ответственности за неукоснительное соблюдение законодательства, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что новые законодательные нормы по борьбе с организацией нелегальной миграцией уже работают. Это касается и наказания тех, кто выдает фальшивые сертификаты о прохождении экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства Российской Федерации. Например, в Екатеринбурге задержали директора экзаменационного центра.

Официальный представитель Следкома Светлана Петренко сообщала, что разоблачено целое преступное сообщество — их стараниями документы о сдаче экзаменов получили 200 иностранных граждан. Сфальсифицированные документы они использовали для получения патентов на работу, временное проживание на территории нашей страны, вида на жительство и даже гражданства России.