Прокуратура Москвы назвала главные правила защиты от телефонных мошенников

Телефонные мошенники постоянно придумывают новые методы обмана граждан, поэтому крайне важно не терять бдительность. Об этом напомнили в среду, 4 июня, в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Ведомство, сообщение которого приводит АГН "Москва", назвало правила, которые помогут не стать жертвой преступников. Первое — всегда перепроверять получаемую информацию. Если поступает телефонный звонок или приходит сообщение от имени какой-либо организации, нужно самостоятельно с ней связаться, но никогда не перезванивать по номерам, которые указывает позвонивший или приславший сообщение.

Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не связываются с гражданами в мессенджерах, а также не расспрашивают о банковских счетах и сбережениях дома. Если вас уверяют в обратном — это мошенники.

Также никакие следственные действия по телефону не проводятся. Сотрудники правоохранительных органов никогда не привлекают граждан дистанционно участвовать в оперативных мероприятиях.

Настоящие сотрудники банков, государственных и правоохранительных органов никогда не просят граждан снимать денежные средства со счетов, переводить их на определенные счета либо передавать курьерам.

В столичном прокуратуре подчеркнули, что если поступил подозрительный звонок – прекратите разговор, пришло сообщение с номером телефона – не перезванивайте. Ведомство призвало проверить полученную информацию, а также посоветоваться с родственниками или знакомыми.

Ранее Министерство внутренних дел России предупредило, что злоумышленники начали похищать деньги россиян, предлагая им подзаработать на наборе текстов. Откликнувшимся на псевдовакансию предлагают сделать единовременный взнос — якобы чтобы не подвести работодателя. Собрав деньги со всех доверчивых граждан, мошенники исчезают в неизвестном направлении.

МВД также напомнило, что отвечать за преступления, совершенные под влиянием мошенников, все равно придется. В связи с этим родителям стоит чаще проводить беседы о безопасности со своими детьми, а взрослым детям — поговорить об этом со своими пожилыми родителями.