ФСБ задержала в Крыму двух женщин-агентов украинских спецслужб

В Крыму задержали и арестовали двух женщин, которые шпионили на спецслужбы Украины.

Они собирали информацию о военных объектах и военнослужащих Черноморского флота, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Одна женщина сама вышла на украинские спецслужбы и предложила свою "помощь". Она передала противнику адреса и координаты военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей.

Вторую подозреваемую завербовала СБУ. Она вела визуальное наблюдение за военнослужащим Черноморского флота России.

Обе женщины дали признательные показания. Возбуждены уголовные дела о государственной измене в форме шпионажа. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.